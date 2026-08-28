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حماس تعزي الجزائر بضحايا الحرائق

28 اغسطس 2026 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
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حرائق الجزائر.

قالت حركة حماس إنها تابعت بألم وحزن بالغين، أخبار الحرائق الأليمة التي اندلعت في عدد من الولايات الجزائرية، وخلّفت عددا من الضحايا والجرحى، وأضرارا وخسائر مادية في الغابات والمساكن.

وتقدمت حماس، في بيان، اليوم الجمعة، إلى الجمهورية الجزائرية، قيادة وشعبا وإلى عائلات الضحايا والجرحى، بخالص التعازي والمواساة في هذا المصاب الأليم.

وأعربت عن تضامنها الكامل معهم، ودعت الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الشعب الجزائري من كل مكروه وسوء.

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد، في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصاباً بحروق.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الجزائر #حرائق الجزائر

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