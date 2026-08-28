أردوغان: حكومة "إسرائيل" المدمنة على الحرب تسعى لزعزعة استقرار المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تعمل على زعزعة استقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في فعالية أقيمت بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بإسطنبول.

وشدد على أن الأيديولوجية الراديكالية والاحتلالية والإبادية المسماة بالصهيونية لا تستهدف استقرار جيرانها فحسب بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية.

وأضاف أن "حكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول القيام بكل أنواع الاستفزازات لزعزعة استقرار منطقتنا بأكملها، بدءا من جيرانها".

ولفت إلى أن المدنيين اضطروا لدفع ثمن الصمت تجاه (أدولف) هتلر وبول بوت (في كمبوديا) وغيرهما من الطغاة.

مشددا على ضرورة التكاتف بين المسلمين في العالم، تابع أردوغان "نحن المسلمون مجبرون على أن نكون أقوياء وأن ندافع عن حقوقنا معا وأن نبني السلام والأمن في منطقتنا سويا".

وأعرب عن تطلعه في هذا الإطار إلى أن "تتكاتف أمة محمد التي وجهت التاريخ وأرست النظام في العالم لقرون طويلة من جديد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا".

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: