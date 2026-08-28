الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في "القسام" ومساعديه في جنين

استشهد ثلاثة مقاومين في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي صوب منطق حرش السعادة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن جيش الاحتلال قصف ظهر اليوم الجمعة، منزلا قيد الإنشاء في منطقة "حرش السعادة" بمدينة جنين، قبل أن يقتحم المدينة ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال لاحقا، في بيان له، اغتيال المقاوم قيس البيطاوي أحد قادة "كتائب القسام" في جنين، واثنين من مرافقيه في قصف جوي على مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال قصف منزلا قديما في منطقة الأحراش، كانت تتواجد أمامه مركبة، فيما لم تتضح حتى الآن نتيجة الاستهداف الناجم عن القصف.

ونقلت القناة "12" العبرية عن مصدر أن القصف استهدف مركبة في جنين كانت تقل ثلاثة أشخاص، أحدهم يصنف قائدا عسكريا، إلى جانب اثنين من مساعديه.

وعقب القصف الجوي، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، ودفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى منطقة حرش السعادة.

وقالت حركة حماس إن الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال بقصفٍ جوي على مدينة جنين تضاف إلى سجله الدموي بحق أبناء شعبنا ولن تقابل إلا بالغضب والمواجهة.

وأكدت حماس، في بيان، أن الضفة ستبقى منبعا للثوار والبطولات، وشعبنا الصامد سيواصل التمسك بأرضه وحقوقه وثوابته، ومقاومتنا لن تحيد عن درب الوفاء لدماء الشهداء، وستحفظ وصيتهم حتى نيل الحرية ودحر الاحتلال.

ودعت جماهير شعبنا في جنين وسائر محافظات الضفة الغربية إلى تصعيد كل أشكال المقاومة، وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية، والتصدي لجرائمه واعتداءات عصابات مستوطنيه، وتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز الصمود والثبات في مواجهة مخططات القتل والضم والتهجير.

وطالبت حماس أمتنا العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوقف تغول الاحتلال على شعبنا وأرضنا، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع قادة الاحتلال على مواصلة جرائمهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: