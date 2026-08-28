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مسؤولة دولية: "مجلس السلام" يعمد على تكريس الوجود الإسرائيلي في غزة

مسؤولة دولية: "مجلس السلام" يعمد على تكريس الوجود الإسرائيلي في غزة

28 اغسطس 2026 . الساعة 17:57 بتوقيت القدس
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أثينا رايبورن

أكدت المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية أثينا رايبورن، أن مهمة "مجلس السلام" في غزة فشلت، بل ويعمد على تكريس الوجود الإسرائيلي غير القانوني في القطاع بصورة أكبر.

وقال رايبورن، خلال كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، إن سلطات الاحتلال تمنع دخول كوادر طبية متخصصة، وترفض إدخال مواد غذائية بسيطة، مستندة في ذلك إلى "سياسة إنسانية" غير منشورة.

وأضافت أن تفويض مجلس الأمن لـ"مجلس السلام" يُستخدم للتعمية على ممارسات "إسرائيل" المستمرة التي تنتهك حقوق الفلسطينيين وأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يحرك يوميا "الخط الأصفر" مما يحرم السكان من الوصول إلى ما لا يقل عن 85 نقطة مياه، بالإضافة إلى مدارس وعيادات صحية.

وذكرت أن أعداد الشهداء في غزة ارتفع لنحو 1,300 شخص منذ وقف إطلاق النار.

وشددت على أن جرائم "إسرائيل" تشكل انتهاكا مباشرا لالتزاماتها غير المشروطة بموجب المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت المسؤولة الدولية مجلس الأمن إلى استخدام صلاحياته في التحقيق وإيفاد بعثة عاجلة إلى غزة: "تعالوا وانظروا بأنفسكم، الوضع الراهن لا يمكن أن يصبح هو الوضع الطبيعي الجديد"

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المصدر / جنيف/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #قطاع غزة #مجلس الأمن الدولي #مجلس السلام

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