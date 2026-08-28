مزهر يقترح "مرحلة انتقالية" للاتفاق على وثيقة فلسطينية شاملة

اقترح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، "مرحلة انتقالية" لأجل خلق "مناخات إيجابية"، تتوج بحوار وطني شامل يشارك فيه جميع أطياف شعبنا الفلسطيني، ويتوج بوثيقة وطنية لإعادة الثقة للمواطن والاعتبار للمشروع الوطني.

وأوضح مزهر، خلال كلمته في لقاء وطني نظمه (مؤتمر فلسطينيي تركيا)، اليوم الجمعة، أنه من الممكن أن تتناول هذه الخارطة مجموعة من العناصر، ومنها البرنامج السياسي الذي يشمل الثوابت من حق العودة وتقرير المصير والقدس.

وحدد أيضا الاتفاق على أدوات ووسائل المقاومة في إطار جبهة وطنية موحدة، تقرر "أين ومتى وكيف؟"، وتبين الأدوات والوسائل لكل مرحلة من المراحل، "وهذا يشكل المرجعية الوطنية".

وقال: "نحن بحاجة إلى الاتفاق على الانتخابات، رئاسة وتشريعي، بعيدًا عن التفرد والإقصاء لأي مكون من مكونات شعبنا".

وأضاف: الذهاب للانتخابات في ظل هذا الواقع واستهداف مقومات الحياة ربما يكون إعادة إنتاج للأزمة التي حدثت في 2006، وبشكل أعمق. "الانتخابات يجب أن تكون نتيجتها حلولًا نستطيع من خلالها توحيد الشعب وطاقته".

وتابع: "لا نريد أن ينتقل الصراع من الأرض إلى الصراع على الشرعية وأحقية التمثيل"، وشدد على أهمية الاتفاق على استراتيجية المواجهة.

وذكر مزهر أن رؤية الجبهة الشعبية تتمثل بـ"ممر إجباري للخروج من الأزمة"، ولا سيما أن شعبنا في مرحلة "خطر شديد".

واستطرد: "(مجلس السلام) في غزة يمكن أن ينتقل إلى الضفة"، مؤكدا أن الاحتلال لا ريد أي كيانية فلسطينية.

لذلك، ذهب برأيه "الأفضل تكوين مجلس انتقالي شامل لكل مكونات الشعب الفلسطيني بدون إقصاء إذا ما توفرت الإرادة الراهنة".

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: