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آخر باب أمام جوليان ألفاريز للوصول إلى برشلونة

28 اغسطس 2026 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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جوليان ألفاريز

كشفت تقارير صحفية أن انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة قد لا يتوقف فقط على المفاوضات بين الناديين، بل قد يصل إلى المسار القضائي.

وبحسب ما أوردته "موندو ديبورتيفو"، فإن أحد الخيارات القانونية أمام ألفاريز هو إنهاء عقده من طرف واحد بالاستناد إلى المرسوم الملكي الإسباني 1006/1985، الذي ينظم عقود الرياضيين المحترفين.

وفي حال اللجوء إلى هذا المسار، يمكن أن تتولى المحكمة العمالية تحديد قيمة التعويض المستحق لأتلتيكو مدريد، بدلًا من دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة نحو 490 مليون يورو.

كما ينص الإطار القانوني على أنه إذا انتقل اللاعب إلى نادٍ آخر خلال عام من إنهاء عقده، فقد يتحمل النادي الجديد مسؤولية ثانوية عن التعويض المستحق.

وبذلك، إذا تعثرت المفاوضات المباشرة بين برشلونة وأتلتيكو، فقد تتحول صفقة ألفاريز إلى معركة قانونية داخل أروقة المحاكم الإسبانية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#برشلونة #أتلتيكو مدريد #جوليان ألفاريز

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