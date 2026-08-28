الذهب يتراجع وسط ترقب لخطاب رئيس المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌كيفن وورش في ندوة جاكسون هول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 4629.00 دولارا.

وقال مات سيمبسون المحلل البارز في ستون إكس إن الأسباب التي تدفع وورش إلى اتخاذ موقف يميل للتشديد النقدي أقوى من الأسباب التي تدفعه إلى عدم اتخاذ مثل هذا الموقف.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يرون ‌أن هناك احتمالية بنسبة 33.9 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في ‌سبتمبر أيلول و74 بالمئة بحلول ديسمبر كانون الأول.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له عادة على ‌أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يتجه للتراجع في أوقات أسعار الفائدة المرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 68.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1339.84 دولار. وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1834.83 دولار ويتجه لخسارة أسبوعية.

المصدر / وكالات