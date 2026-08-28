الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع

استقر الدولار اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، وسط ترقب المستثمرين لخطاب رئيس مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول بحثا عن مؤشرات حول رؤيته للسياسة النقدية.

وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني لقرب أدنى مستوياتهما خلال أسبوع مقابل الدولار، وسجلا 1.1652 دولار و1.3597 دولار على التوالي، رغم أن العملتين تتجهان لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الين الذي استقر عند 159.34 مقابل الدولار، بعد أن تخلى عن جزء من مكاسبه التي حققها بفضل تدخل السلطات لدعمه، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ارتفاع شهري بواقع 1.3 بالمئة.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى تغيرا يذكر عند 99.13 في بداية التداولات بآسيا.

وارتفع المؤشر 0.3 بالمئة هذا الأسبوع لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.7 بالمئة بعد أن صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الوزارة ‌ستزيد عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي الجهود ‌الرامية إلى كبح تكاليف الاقتراض إلى إضعاف الدولار.

ويترقب المستثمرون حاليا الخطاب الأول لوورش في جاكسون هول بحثا عن مؤشرات حول كيف ‌سيتعامل مع السياسة النقدية وكبح التضخم. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر عملة بتكوين 0.5 بالمئة إلى 80620.33 دولار وتتجه لتحقيق مكاسب تقارب 30 بالمئة خلال أغسطس آب فيما سيشكل أكبر مكسب شهري منذ أواخر عام 2024.

وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.1 بالمئة إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.72 دولار مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5960 دولار.

المصدر / وكالات