وفاة ملك النرويج هارالد الخامس

توفي ملك النرويج هارالد الخامس، عن عمر يناهز 89 عاما، ليخلفه على العرش نجله “هاكون الثامن”.

وكان هارالد الخامس، قد لجأ إلى الولايات المتحدة بينما كان طفلا خلال الاحتلال النازي لبلاده، ورفض الاقتران بأي من النبيلات الأوروبيات من أجل الزواج من صديقته منذ أيام الدراسة.

وأعلن القصر الملكي وفاته صباح اليوم الجمعة. وكان هارالد أكبر الملوك سنا في أوروبا. وعمل الملك، الذي يحظى بشعبية، على تحديث النظام الملكي في بلاده، لكنه رفض أن يحذو حذو الملوك الآخرين المتقدمين في السن والذين تنازلوا عن العرش في الآونة الأخيرة.

وبعد وفاة هارالد الخامس، سوف يصبح نجله هو “الملك هاكون الثامن” تلقائيا.

المصدر / وكالات