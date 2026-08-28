اعتقالات واقتحامات في الضفة ومئات المستوطنين يقتحمون عورتا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، فجر اليوم الجمعة، سلسلة اقتحامات واعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت اعتقال فلسطينيين والاستيلاء على مركبة ومداهمة منازل.

وفي قرية تل، جنوب غربي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال حسام حسن عصيدة، بعد اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما استولت على مركبته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية مساء الخميس، واعتدت بالضرب على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وفي قرية عورتا، جنوب نابلس، اقتحم مئات المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في مقامات إسلامية.

وجاء الاقتحام بعدما استولت قوات الاحتلال على أحد منازل القرية وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت في (حارة أبو عنتر) وداهمت عدة منازل قبل أن تعتقل شابا، لم تعرف هويته بعد.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال استيلائها على معهد قلنديا للتدريب المهني، لليوم الثالث على التوالي، وتنتشر في الشوارع المحيطة.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة مناطق وداهمت منزلا، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتداءات متصاعدة تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين