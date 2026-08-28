خروقات متواصلة.. قصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفها وإطلاق النار على مناطق عدة في قطاع غزة، في إطار خروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ففي مدينة غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرقي المدينة، فيما فتحت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشمالية الغربية وفي بحر المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة جنوب شرقي حي الزيتون، وحاصرت عائلة في شارع طوطح، بالتزامن مع أعمال تجريف نفذتها جرافات إسرائيلية في المنطقة.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعيية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج.

أما في جنوب القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار في بحر المدينة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق في مدينة رفح من جهة شرقي خان يونس.

وكان أربعة مواطنين أستشهدوا وأصيب آخرون، أمس الخميس، جراء سلسلة استهدافات وقصف وإطلاق نار إسرائيلي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من خارطة الطريق، في وقت تواصل فيه "إسرائيل" رفض تنفيذ كامل التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وكان اتفاق الهدنة قد وُقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، إلا أن الخروقات الإسرائيلية تواصلت منذ ذلك الحين، بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين