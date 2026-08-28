أجواء شديدة الحرارة حتى السبت وانخفاض ملموس الأحد

تستمر الأجواء الصيفية الحارة خلال يومي الجمعة والسبت، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، قبل أن تشهد انخفاضًا ملموسًا يوم الأحد، وفق توقعات دائرة الأرصاد الجوية.

اليوم الجمعة، يكون الطقس جافًا وحارًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، فيما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتكون الأجواء حارة خلال ساعات الظهيرة، بينما تميل إلى الاعتدال والانتعاش مساءً وخلال الليل، خصوصًا في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، يستمر الطقس الصيفي الحار، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها العام بنحو 4 درجات مئوية. وتشتد الحرارة في السهول والمناطق الساحلية، وتكون شديدة في الأغوار، بينما تسود أجواء منعشة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويسود طقس صيفي معتدل مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتحول الأجواء مساءً وخلال ساعات الليل إلى لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية، فيما تكون باردة نسبيًا خلال ساعات الفجر الأولى.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، ولا سيما بين الساعة 11:00 صباحًا و4:00 مساءً، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة، خشية اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها.

ودعت إلى تجنب ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، للوقاية من الجفاف والإجهاد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر / فلسطين أون لاين