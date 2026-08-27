"قيم تصنع الأمل".. حملة دعوية لمساندة النازحين في غزة

أطلقت رابطة علماء فلسطين، بالتعاون مع مركز الهدى الدعوي، حملة دعوية بعنوان "قيم تصنع الأمل" تستهدف مخيمات ومراكز الإيواء في منطقتي شرق وجنوب مدينة غزة، بهدف تعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية والمجتمعية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وشهد اللقاء الافتتاحي للحملة، الخميس، بحضور عدد من الدعاة والوعاظ، استعراض خطة العمل والبرامج الدعوية والإعلامية المقررة، والتي تشمل تنظيم ندوات ولقاءات توعوية داخل مخيمات ومراكز الإيواء، إلى جانب توثيق الأنشطة وإنتاج مقاطع إعلامية قصيرة وهادفة.

وأكد الأستاذ منذر الغماري، خلال افتتاح الحملة، أهمية توحيد جهود الدعاة والوعاظ والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والعمل على معالجة الظواهر السلبية وتعزيز روح التعاون والتكافل.





وشدد الغماري على أن بث الأمل في نفوس المواطنين وتعزيز الصبر والثبات والتكافل يمثل أحد أبرز أهداف المرحلة، في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهها سكان قطاع غزة، ولا سيما النازحين والمتضررين.

وتُنفذ الحملة بتمويل من أهل الخير والعلماء عبر هيئة علماء فلسطين، وتندرج ضمن جهود رابطة علماء فلسطين ومركز الهدى الدعوي لمساندة النازحين وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الأمل والصمود.

المصدر / فلسطين أون لاين