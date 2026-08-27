الدفاع المدني بغزة: انتشال 233 جثمانًا من تحت الأنقاض

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال 233 جثمانًا ورفاتًا من أصل 407 جثامين ما زالت مفقودة تحت أنقاض 20 منزلًا دمّرها الاحتلال الإسرائيلي فوق ساكنيها، وذلك منذ بدء الحملة الثانية لأعمال انتشال جثامين الضحايا في محافظة غزة.

وأوضح الدفاع المدني أن من بين الجثامين والرفات التي جرى انتشالها 73 طفلًا و106 نساء، في حصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن استهداف المنازل السكنية خلال الحرب.

وأشار إلى أن طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والانتشال لليوم الـ51 على التوالي، بإجمالي 381 ساعة عمل، وسط ظروف ميدانية صعبة وعمليات بحث شاقة، في ظل محدودية وسائل ومعدات الإنقاذ المتوفرة.

وأكد الدفاع المدني أن استمرار عمليات انتشال الضحايا يتطلب توفير المعدات والآليات اللازمة، بما يمكّن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى الجثامين والرفات العالقة تحت الركام وانتشالها، وتسليمها إلى ذويها.

المصدر / فلسطين أون لاين