خزينة فارغة".. استنزاف جيش الاحتلال يهدد جهوزيته

حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، من تداعيات أزمة الميزانية واستنزاف موارد الجيش على جهوزيته، في ظل استمرار انتشاره وخوضه عمليات على جبهات متعددة، معلنًا رفع مستوى التأهب وتعزيز القوات في الضفة الغربية بالتزامن مع قرب حلول الأعياد.

وقال زامير، خلال تقييم للوضع متعدد الجبهات، إن الجيش يواجه "الكثير من التحديات"، وإنه يدفع بإجراءات لتعزيز الاستعداد القتالي على مختلف الجبهات، من إيران ولبنان وصولًا إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ"حالة تأهب قصوى" في ظل احتمالية اندلاع تصعيد متعدد الجبهات.

وأكد زامير أن قوات الاحتلال ستبقى في حالة تأهب كامل ومتعدد الجبهات خلال فترة الأعياد، مشيرًا إلى عدم وجود إجازات أو خفض في حجم القوات العملياتية.

وفي إشارة إلى الضغوط المالية التي يواجهها الجيش، قال زامير: "نحن نمر في هذه الأيام كذلك بمعركة على الميزانية"، مضيفًا أنه في الوقت الذي "يُستنزف فيه الجيش في كافة الجبهات"، يتعين عليه التعامل مع ما وصفها بـ"خزينة فارغة".

وحذّر رئيس أركان الاحتلال من أن هذا الوضع المالي يضر بجهوزية الجيش، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والانتشار الواسع للقوات على أكثر من جبهة.

وأكد زامير أن الجيش سيواصل، وفق تعبيره، التركيز على ما وصفه بـ"الدفاع عن أمن إسرائيل"، داعيًا إلى عدم الانجرار إلى قضايا قال إنها قد تصرف الانتباه عن الجاهزية العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين