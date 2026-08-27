منظمات أهلية تحذر من توقف خدمات حيوية في غزة

حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة من أن استمرار منع أو تقييد إدخال الزيوت المعدنية وزيوت المحركات والفلاتر وقطع الغيار إلى القطاع يهدد بتعطل المولدات الكهربائية، وانقطاع خدمات أساسية تمس قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والإسعاف والمخابز والإغاثة.

وقالت الشبكة إن تعطل المولدات قد يؤدي إلى توقف أو اضطراب عمل غرف العمليات وأقسام العناية المركزة وحاضنات الأطفال، إضافة إلى محطات ضخ المياه والتحلية والمخابز وغيرها من المرافق الحيوية التي تعتمد على المولدات لتأمين استمرار خدماتها.

وأشارت إلى أن استمرار القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الصيانة وقطع الغيار يفاقم هشاشة القطاعات الخدمية والإنسانية في غزة، ويهدد قدرة المنشآت الأساسية على مواصلة العمل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وطالبت الشبكة بالسماح الفوري وغير المشروط بإدخال الزيوت والفلاتر وقطع الغيار والمولدات والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة، وضمان وصولها بصورة منتظمة إلى المنشآت الصحية والخدمية والإنسانية.

كما دعت الأمم المتحدة والجهات الدولية إلى تكثيف الضغوط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول هذه المواد، وضمان وصولها إلى المؤسسات والمنشآت الأكثر احتياجًا، بما يحول دون توقف الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين