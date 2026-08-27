شهيدة وإصابات في غارات إسرائيلية استهدفت لبنان

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان، ما أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد سيدة وإصابة آخرين، وسط تصعيد ميداني متواصل.

وأفادت مصادر محلية بأن 5 غارات إسرائيلية نفذتها مقاتلات ومسيرات استهدفت بلدات النبطية الفوقا وكفررمان وعربصاليم، فيما استهدفت غارات أخرى دوحة كفررمان.

وقالت مصادر محلية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة عربصاليم، ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة عدد من الأشخاص، في حين استهدفت غارة ثانية بلدة النبطية الفوقا، إضافة إلى غارات طالت كفررمان ومناطق أخرى.

كما تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية على منطقة دوحة كفررمان وبلدة المنصوري.

وطال القصف المدفعي كذلك المناطق الواقعة بين بلدتي حاريص وحداثا، وأطراف بلدة رشاف، فيما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية والداخلية في جنوب لبنان.

وشملت الاعتداءات استهداف أطراف زوطر الشرقية في قضاء النبطية، وإطلاق قذيفة على المنطقة الواقعة بين بلدتي كونين وعيناثا في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى اندلاع حريق، إضافة إلى قصف أطراف القنطرة في قضاء مرجعيون بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

كما استهدف القصف منطقة حوشين عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، ومنطقة وادي الحجير باتجاه بلدة الغندورية، فيما تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور لقصف مدفعي بالتزامن مع أعمال تجريف في منطقة بيوت السيّاد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتحرك قوات إسرائيلية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وتحديدًا في منطقة الدبش، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عددًا من المنازل، مشيرة إلى إحراق قوات الاحتلال عددًا من المنازل وتجريف خيام زراعية، ووصول شاحنة محمّلة بمواد متفجرة إلى المنطقة.

من جهته، توعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعمل "بقوة" ضد حزب الله، عقب إعلانه إطلاق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة تلة علي الطاهر داخل ما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته أطلقت النار وأسقطت إحدى المسيّرتين، بينما فقدت تتبع الثانية، مضيفًا أنه لم تسجل إصابات في صفوف قواته.

وبدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن القصف على منطقة النبطية جاء ردًا على إطلاق حزب الله مسيّرات خلال الليلة الماضية، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين