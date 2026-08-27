4 شهداء وإصابات بخروقات الاحتلال لوقف النار في غزة

استشهد أربعة مواطنين وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم طفل، الخميس، جراء سلسلة استهدافات وقصف وإطلاق نار إسرائيلي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة، في أحدث خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي آخر التطورات، أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين غربي مدينة غزة.

وأفادت المصادر باستشهد مواطن وأصيب عدد آخر من جراء استهداف طائرات الاحتلال دراجة هوائية قرب مفترق الصناعة غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد عزام رفعت العبادلة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في شارع الحية شمالي مواصي خان يونس، قرب شاليه العبدساوي، فيما استشهد بلال الركاعي إثر قصف استهدف سطح منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين، بينهم طفل، جراء استهداف منزل في مخيم الشاطئ، في حين أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في مخيم قطر شرق مدينة حمد شمال غربي خان يونس، وفق مصادر محلية.

وفي السياق، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة تجاه ساحل خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة الشرقية لبلدة القرارة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما تعرض حيا الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي مكثف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي تشمل القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار واستهداف المناطق السكنية.

وبحسب المعطيات الواردة، أسفرت خروقات الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد أكثر من 1650 فلسطينيًا، إضافة إلى مئات الإصابات وأضرار مادية واسعة في مختلف مناطق القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين