مصدر أمني بغزة: عميل مرتبط بالاحتلال يسلّم نفسه

أفاد مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة، اليوم الخميس، بأن أحد العملاء المرتبطين بالاحتلال الإسرائيلي سلّم نفسه للأجهزة الأمنية، متأثرًا بما ورد في اعترافات العميل "م.م" التي سبق نشرها.

وأوضح المصدر أن العميل ارتبط بمخابرات الاحتلال بعد تفاعله مع صفحة "المنسق" التابعة للاحتلال على موقع "فيسبوك"، حيث تلقّى عقب تعليقه مباشرة اتصالًا من ضابط في مخابرات الاحتلال.

وأضاف أن ما سُمح بالكشف عنه حتى الآن يقتصر على هذه المعطيات، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر مزيد من التفاصيل بشأن القضية في وقت لاحق.

ويأتي تسليم العميل نفسه في أعقاب نشر اعترافات سابقة لعملاء مرتبطين بالاحتلال، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى كشف شبكات التجسس والتجنيد التي يعمل الاحتلال على بنائها داخل قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين