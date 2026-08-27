"منتدى الإعلاميين" يطالب بتحقيق دولي في استهداف صحفيي مستشفى ناصر

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الخميس، بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الهجوم الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد صحفيين ومسعفين وعاملين في فرق الإنقاذ ومدنيين.

ورحّب المنتدى، في بيان، بالمواقف التي عبّر عنها عدد من النواب البريطانيين، ودعوا خلالها حكومة بلادهم إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، عقب التحقيق الصحفي الذي أجرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية حول الهجوم الذي وقع في 25 أغسطس/آب 2025.

وثمّن الدعوات البريطانية إلى عدم الاكتفاء بالتبريرات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عملية، من بينها تشديد العقوبات ووقف أشكال التجارة التي قد تسهم في استمرار الانتهاكات، معتبرًا أن ذلك ينسجم مع المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول في حماية المدنيين والصحفيين واحترام قواعد القانون الدولي.

وأكد أن ما كشفه التحقيق من شهادات وأدلة بشأن الهجوم يستوجب تحقيقًا دوليًا جادًا، للوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

وشدد المنتدى على أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة لم يعد بالإمكان التعامل معه باعتباره حوادث منفصلة أو أضرارًا جانبية، في ظل تواصل قتل الصحفيين وإصابتهم واعتقالهم أثناء أداء عملهم في نقل الحقيقة وتوثيق ما يجري على الأرض.

ودعا الحكومة البريطانية وسائر الحكومات والمؤسسات الدولية إلى ترجمة مواقفها إلى إجراءات ملموسة، تضمن وقف استهداف الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وتوفير الحماية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وفق أحكام القانون الدولي.

كما طالب بعدم توفير أي غطاء سياسي أو عسكري أو اقتصادي لمن يثبت تورطه في الانتهاكات بحق الصحفيين، مجددًا دعوته المحكمة الجنائية الدولية وآليات العدالة الدولية إلى التحقيق في جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين عنها.

وحذر المنتدى من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مواصلة الانتهاكات، مؤكدًا أن حماية الصحفيين وحرية الصحافة تتطلبان تحركًا دوليًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تضمن العدالة والمساءلة.

وأعرب عن تقديره للنواب البريطانيين الذين رفعوا أصواتهم دفاعًا عن القانون الدولي وحرية الصحافة، داعيًا البرلمانيين والصحفيين والمؤسسات الحقوقية في بريطانيا والعالم إلى مواصلة الضغط لكشف الحقيقة وإنصاف ضحايا استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ويأتي موقف المنتدى في ظل استمرار استهداف الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي خلال العدوان على غزة، وسط تحذيرات حقوقية وصحفية من خطورة الإفلات من العقاب، وضرورة توفير الحماية للصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم في نقل الأحداث وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين