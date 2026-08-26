استطلاع: آيزنكوت يتصدر والليكود يتراجع إلى 19 مقعداً

أظهر استطلاع رأي أجرته القناة "13" العبرية حدوث تغيرات لافتة في خريطة توزيع المقاعد بـ"الكنيست"، مع تصدر حزب "ياشار" بزعامة غادي آيزنكوت، مقابل تراجع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وفشل حزب "أماخ يسرائيل" بزعامة عوفر وينتر في تجاوز العتبة الانتخابية.

وبحسب الاستطلاع، حصل حزب "ياشار" على 24 مقعداً، متراجعاً بمقعدين عن الاستطلاع السابق، فيما هبط الليكود إلى 19 مقعداً مقارنة بـ23 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وحافظ حزب نفتالي بينيت على 13 مقعداً، فيما حصل حزب الديمقراطيين بزعامة يائير غولان على 11 مقعداً، والقائمة العربية المشتركة على 10 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

كما حصل كل من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، و"يهدوت هتوراه"، وحزب شاس على 8 مقاعد لكل منها، بينما نال حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش وحزب "رعام" بزعامة منصور عباس 5 مقاعد لكل منهما.

في المقابل، لم يتمكن حزب "أماخ يسرائيل" بزعامة عوفر وينتر من تجاوز نسبة الحسم، إلى جانب أحزاب أخرى، بينها "تروبر" و"هاندل" و"أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، وحزب "الوحدة" بزعامة موشيه فيغلين وأفغدور إردان.

المعارضة تتقدم على كتلة نتنياهو

وأظهر توزيع المقاعد وفق خريطة الكتل حصول كتلة المعارضة بقيادة آيزنكوت على 57 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لكتلة نتنياهو، فيما ارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 15 مقعداً.

وفي سيناريو تحالفات انتخابية محتملة، أظهر الاستطلاع أن تحالفاً يضم آيزنكوت وبينيت و"تروبر" يمكن أن يحصل على 36 مقعداً، بينما يتراجع الليكود في هذا السيناريو إلى 17 مقعداً.

كما يحصل تحالف وينتر وسموتريتش على 7 مقاعد، وتحالف "رعام" مع ساغالوفيتش على 5 مقاعد، في حين لا تتجاوز تركيبة تضم غانتس وإردان وأيليت شاكيد نسبة الحسم.

وفي هذا السيناريو، تبلغ حصة كتلة المعارضة 56 مقعداً، مقابل 50 مقعداً لكتلة نتنياهو، فيما تحصل الأحزاب العربية على 14 مقعداً.

آيزنكوت يتفوق على نتنياهو

وفي ما يتعلق بمدى ملاءمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، تصدر آيزنكوت النتائج بنسبة 46%، متقدماً على نتنياهو الذي حصل على 35%، فيما قال 19% من المشاركين إنهم لا يعرفون.

وأُجري الاستطلاع بمشاركة 1407 أشخاص، وبلغ هامش الخطأ في العينة 3.4%، وفق القناة الإسرائيلية "13".

المصدر / فلسطين أون لاين