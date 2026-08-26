إنستغرام يطلق ميزة جديدة لتسهيل تعديل مقاطع ريلز

أعلن تطبيق "إنستغرام"، التابع لشركة "ميتا"، إطلاق ميزة جديدة باسم "المسودة الأولى"، تهدف إلى تبسيط عملية تعديل مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز"، من خلال إنشاء نسخة أولية مجمّعة تلقائياً خلال ثوانٍ.

وتعمل الميزة على تحليل مقاطع الفيديو التي يختارها المستخدم، ثم قص الأجزاء غير الضرورية وفترات التوقف، وتجميع أبرز اللحظات في مسودة واحدة جاهزة للتعديل. ووفق "إنستغرام"، تستغرق العملية أقل من 10 ثوانٍ، ما يساعد صناع المحتوى على توفير الوقت والجهد.

وبدلاً من تعديل كل مقطع بشكل منفصل، يمكن للمستخدم البدء بالمسودة التي ينشئها التطبيق تلقائياً، ثم إجراء التعديلات التي يريدها، بما في ذلك القص وإعادة ترتيب المقاطع قبل نشرها.

ويمكن الوصول إلى الميزة من كاميرا "إنستغرام" أثناء التسجيل، أو عبر معرض "ريلز" بعد اختيار عدة مقاطع فيديو، ما يجعلها مناسبة خصوصاً للمستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة كبيرة في برامج تحرير الفيديو.

وأكد "إنستغرام" أن جميع التعديلات التي تجريها ميزة "المسودة الأولى" قابلة للعكس، إذ يستطيع المستخدم تعديل المقاطع أو إعادة ترتيبها قبل الانتقال إلى مرحلة النشر.

وتأتي الميزة ضمن سلسلة أدوات جديدة يطرحها "إنستغرام" لصناع المحتوى، من بينها أداة "استبدال الصوت"، إلى جانب العمل على مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق "إيديتس" المخصص لتحرير الفيديو.

كما تختبر المنصة ميزة "السلسلة"، التي تتيح لصناع المحتوى ربط مقاطع "ريلز" ذات الصلة ببعضها، بما يسمح للمشاهدين بمتابعتها وفق ترتيب محدد وتحويل المقاطع المتفرقة إلى محتوى أكثر تنظيماً.

المصدر / فلسطين أون لاين