اقتحامات إسرائيلية ومواجهات وإصابات في الضفة الغربية

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الأربعاء، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، فيما أصيب شابان برصاص الاحتلال في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير وبلدتي كفر مالك وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وسط اندلاع مواجهات في المغير، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون بأغنامهم المدخل الغربي لقرية المغير، بالتزامن مع الاقتحام العسكري للقرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، فيما داهمت عدداً من المنازل في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، واقتحمت بلدة قباطية جنوب المحافظة.

وفي شمال القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع المعهد قرب مخيم قلنديا.

وفي بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في البلدة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وشهد مخيم العروب شمال الخليل مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم، وسط إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات ومواجهات مع الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين