ملادينوف: على "إسرائيل" وقف استهداف المدنيين في غزة

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن المدنيين في قطاع غزة لا يزالون يتعرضون لهجمات غير مبررة، مطالباً بوقف استهدافهم وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد ملادينوف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن على "إسرائيل" التوقف عن عملياتها العسكرية في القطاع، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن قوة الاستقرار باتت مستعدة لبدء مهمتها، بعد تجهيز المواقع اللازمة لها، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في قطاع غزة.

وحذّر ملادينوف من استمرار النقص في التمويل المخصص للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، مؤكداً أن هناك اعترافاً بوجود مجاعة عامة في قطاع غزة.

وأضاف أن العمل جارٍ بشكل مكثف مع الأمم المتحدة لاستعادة الاحتياجات المعيشية الأساسية في القطاع، وتحسين الظروف الإنسانية للسكان.

وأوضح أن اللجنة الوطنية في غزة تهدف إلى تولي الإدارة الانتقالية، والعمل على تحسين الحياة اليومية للسكان وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل، حذّر ملادينوف من عدم وجود استعدادات كافية في غزة لفصل الشتاء، داعياً إلى التحرك المبكر لسد احتياجات السكان، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وجدد التأكيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، قائلاً إن استمرار استهداف المدنيين يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة سكان قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين