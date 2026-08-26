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الصحة: 7 شهداء في غزة خلال 24 ساعة

26 اغسطس 2026 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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من وداع شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، وصول 7 شهداء و10 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات بينهم 5 شهداء جدد، وشهيدان متأثران بإصاباتهما السابقة.

وأكدت أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1,303 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 4,336 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 814 شهيداً.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت الحصيلة التراكمية 73,438 شهيداً و174,447 إصابة، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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