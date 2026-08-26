تضامنًا مع أطفال غزة.. طائرة ورقية موشحة بالعلم الفلسطيني فوق قمم أوروبا

فلسطين أون لاين:

في خطوة رمزية تضامنًا مع أطفال قطاع غزة، رفع متسلق الجبال الأردني من أصل فلسطيني مصطفى سلامة العلم الفلسطيني على طائرة ورقية فوق قمة جبل إلبروس، أعلى قمم أوروبا، في رسالة تسلط الضوء على معاناة أطفال القطاع وحقهم في الحياة واللعب بعيدًا عن الحرب والدمار.

وتأتي مبادرة سلامة في سياق مهمة أوسع يخوضها لنقل رسائل مكتوبة بخط اليد من أطفال غزة إلى قمة جبل إيفرست، بهدف إيصال أصواتهم إلى العالم وتسليط الضوء على واقعهم الإنساني الصعب، وما يحملونه من أحلام وآمال رغم ظروف الحرب.

وتكتسب الطائرة الورقية التي حملت العلم الفلسطيني دلالة خاصة في ظل ما تمثله هذه اللعبة البسيطة لأطفال غزة، بعدما تحولت إلى واحدة من الوسائل القليلة المتاحة لهم للترفيه في ظل تدمير مساحات واسعة من المدارس والمتنزهات وأماكن اللعب، واضطرار آلاف الأطفال إلى قضاء أوقاتهم بين خيام النزوح وفي المساحات المفتوحة.

ولم تعد الطائرة الورقية بالنسبة إلى كثير من أطفال القطاع مجرد لعبة، بل باتت وسيلة لاستعادة جانب من طفولتهم التي أثقلتها الحرب، إذ يركضون خلفها في محاولة لخلق لحظات من الفرح وسط واقع قاسٍ فرض عليهم النزوح والدمار وفقدان أماكن الترفيه.

وتأتي مبادرة سلامة في وقت أثارت فيه تهديدات إسرائيلية سابقة بشأن الطائرات الورقية انتقادات فلسطينية، بعدما جرى التعامل معها بوصفها قضية أمنية، رغم أن طائرات ورقية عُثر عليها في مستوطنات محاذية لقطاع غزة كانت، وفق ما أوردته مصادر إعلامية إسرائيلية، خالية من المتفجرات.

ويهدف سلامة من خلال رحلته إلى نقل رسائل الأطفال الفلسطينيين إلى إحدى أعلى نقاط العالم، في محاولة لمنح أصواتهم مساحة أوسع للوصول إلى المجتمع الدولي، والتذكير بأن خلف أرقام الحرب أطفالًا لهم أحلام بسيطة تتعلق بالأمان والتعليم واللعب والحياة.

وتجمع مبادرته بين التحدي الرياضي والرسالة الإنسانية، إذ يسعى المتسلق الأردني إلى تحويل صعوده للقمم العالمية إلى منصة لإيصال صوت أطفال غزة، والتأكيد على حقهم في طفولة آمنة وحياة طبيعية بعيدًا عن القصف والنزوح والخوف.





المصدر / فلسطين أون لاين