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التربية والتعليم تحدد بداية العام الدراسي الجديد في غزة

26 اغسطس 2026 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
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القرار راعى أسبابًا فنية ولوجستية خاصة بقطاع غزة إلى جانب الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة لا سيما أن أعدادًا من الطلبة يتلقون تعليمهم في الخيام والكرفانات (أرشيفية)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن افتتاح العام الدراسي الجديد 2026/2027 في قطاع غزة سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر/أيلول 2026، للهيئات الإدارية والتدريسية، فيما يلتحق الطلبة بمقاعد الدراسة يوم السبت الموافق 19 سبتمبر/أيلول.

وأوضحت الوزارة أن تحديد الموعد جاء بعد استكمال الترتيبات والاستعدادات اللازمة، وبناءً على تقييم الواقع التعليمي في قطاع غزة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع.

وأشارت إلى أن القرار راعى أسبابًا فنية ولوجستية خاصة بقطاع غزة، إلى جانب الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة، لا سيما أن أعدادًا من الطلبة يتلقون تعليمهم في الخيام والكرفانات، ما يتطلب مراعاة ظروف البيئة التعليمية خلال فترة الصيف.

وأكدت الوزارة أن تحديد موعد بدء الدراسة يأتي في إطار الاستعداد لانتظام العملية التعليمية بما يتناسب مع الإمكانات والظروف الميدانية القائمة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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