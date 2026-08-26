تقرير: هجمات إيران كبدت منشآت الاستخبارات الأمريكية خسائر بمليارات الدولارات

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الهجمات الإيرانية تسببت في أضرار بمليارات الدولارات لمنشآت ومعدات استخباراتية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”، نقلا عن 4 مسؤولين مطلعين على الموضوع، أن مباني ومعدات تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وأجهزة استخبارات أخرى في الشرق الأوسط تضررت جراء هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وادعى المسؤولون أن الهجمات تسببت في أضرار “غير مسبوقة” لمنشآت الاستخبارات الأمريكية في المنطقة، مشيرين إلى أن إصلاح المباني والمعدات المتضررة أو استبدالها قد يكلف مليارات الدولارات.

وفي تقرير آخر استند إلى صور أقمار صناعية ومصادر أمريكية وخليجية، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن ما لا يقل عن 16 قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط تعرضت، منذ 28 شباط/ فبراير، لأضرار متفاوتة جراء الهجمات الإيرانية.

كما ادعت وسائل إعلام أمريكية عدة، بينها “سي بي إس نيوز” و”سي إن إن”، أن التكلفة الإجمالية للحرب مع إيران بلغت ما لا يقل عن 50 مليار دولار.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و”أهدافا أمريكية” في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 تموز/ يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها “منشآت ومعدات عسكرية أمريكية” في دول عربية.

المصدر / وكالات