هذا أفضل وقت لبيع آيفون القديم

قد يبدو بيع هاتف آيفون القديم قبل وصول الجهاز الجديد خيارًا مناسبًا للحصول على أفضل قيمة ممكنة، إلا أن هذا القرار قد يضع المستخدم أمام مشكلة مؤقتة تتمثل في البقاء دون هاتف، فضلًا عن الحاجة إلى نقل الصور والرسائل والبيانات الشخصية إلى الجهاز الجديد، بحسب تقرير نشره موقع "PhoneArena" واطلعت عليه "العربية Business".

الانتظار قد يكلفك من قيمة الهاتف

وفي المقابل، فإن انتظار وصول أجهزة آيفون الجديدة إلى الأسواق قبل استبدال الهاتف القديم قد يؤدي إلى تراجع قيمته، وفق بيانات حديثة نشرها موقع "SellCell" المتخصص في مقارنة أسعار الاستبدال.

واعتمد "SellCell" في تحليله على بيانات إطلاق سلاسل آيفون 15 وآيفون 16 وآيفون 17، إلى جانب استطلاع شمل 2000 من مالكي هواتف آيفون.

وأظهرت البيانات أن 117 هاتفًا من أصل 156 طرازًا جرى تتبعها خلال السنوات الثلاث الماضية، أي نحو 75%، انخفضت قيمتها بين موعد الكشف عن الأجهزة وموعد طرحها رسميًا.

وخلال العام الماضي، كانت النسبة أعلى، إذ فقد أكثر من 92% من أصل 54 طراز آيفون تمت متابعتها جزءًا من قيمتها خلال الفترة الفاصلة بين الإعلان والإطلاق.

وعند إطلاق سلسلة آيفون 17، تراجعت قيمة 50 هاتفًا من أصل 54 طرازًا تمت متابعتها، بنسبة بلغت 92.6%، خلال الأيام العشرة الفاصلة بين الكشف عن الأجهزة وطرحها للبيع.

وسجل آيفون 16 بلس بسعة تخزين 512 غيغابايت أكبر انخفاض في القيمة، بلغ 129 دولارًا، بينما تراجعت قيمة استبدال آيفون 15 بلس بسعة 128 غيغابايت بنسبة وصلت إلى 20.2%.

ورغم ذلك، تشير البيانات إلى أن غالبية مستخدمي آيفون يفضلون الانتظار حتى وصول الهاتف الجديد وإعداده قبل التخلي عن الجهاز القديم، ما قد يحرمهم من الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند الاستبدال.

وينصح "SellCell" المستخدمين الراغبين في الترقية ببدء مقارنة عروض الاستبدال فور إعلان "أبل" عن أجهزة آيفون الجديدة، بدلًا من الانتظار حتى موعد طرحها رسميًا، بهدف الاستفادة من أعلى سعر متاح.

لماذا ينتظر مستخدمو آيفون؟

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الحاجة إلى الهاتف القديم حتى وصول الجهاز الجديد ونقل البيانات تمثل أبرز أسباب تأجيل عملية الاستبدال.

وجاءت الأسباب على النحو التالي:

54.1% يحتاجون إلى مواصلة استخدام الهاتف القديم حتى وصول الجهاز الجديد.

23.3% يحتاجون إلى الهاتف القديم لنقل بياناتهم.

8.2% يرغبون في الاحتفاظ بهاتفهم كجهاز احتياطي.

4.3% يشعرون بالقلق بشأن أمان بياناتهم الشخصية.

3.7% يريدون مزيدًا من الوقت لمقارنة عروض الاستبدال والحصول على أفضل سعر.

2% يخططون لإعطاء الهاتف القديم لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء.

1% لا يعرفون كيفية مسح بيانات الهاتف أو إعادة ضبطه بشكل آمن.

1% يرون أن عملية بيع الهاتف تتطلب جهدًا كبيرًا.

0.9% قالوا إن هواتفهم القديمة تكون عادة مكسورة أو متضررة.

1.2% فقط يبيعون أو يستبدلون هاتف آيفون القديم قبل شراء الجهاز الجديد، وهي الطريقة التي يوصي بها "SellCell".

وتأتي هذه البيانات بعد رفع "أبل" في وقت سابق من الشهر الجاري قيم الاستبدال لبعض أجهزة آيفون وآيباد وهواتف أندرويد وغيرها، مع زيادات وصلت في بعض الطرازات إلى 30%.

موعد متوقع للكشف عن آيفون 2026

ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس وهاتف آيفون ألترا القابل للطي في 8 أو 9 سبتمبر المقبل.

ويُرجح أن يكون 9 سبتمبر هو الموعد الأقرب، خصوصًا أن 7 سبتمبر يوافق عيد العمال في الولايات المتحدة، بينما لا تميل "أبل" عادةً إلى تنظيم فعاليات لإطلاق منتجات جديدة مباشرة بعد عطلة رسمية.

ومن المنتظر أن يشهد الحدث أيضًا الكشف عن منتجات أخرى، من بينها Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4 وAirPods 5، إلى جانب احتمال الإعلان عن منتجات أو مفاجآت إضافية لم تكشف عنها الشركة حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات