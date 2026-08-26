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الجزائري حجام .. من التمسك بالصيام إلى البريميرليغ

26 اغسطس 2026 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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الظهير الجزائري جوان حجام

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تعاقده مع الظهير الجزائري جوان حجام، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة في مسيرته داخل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتعود قصة حجام مع الصيام إلى رمضان 2023، عندما كان لاعبًا في صفوف نانت الفرنسي، حيث دخل في خلاف مع الجهاز الفني بسبب صيامه خلال أيام المباريات.

 

وبحسب ما أُثير حينها، خُيّر اللاعب بين الصيام والمشاركة، إلا أن حجام تمسّك بصيامه، ما أدى إلى فقدانه مكانه الأساسي في تشكيلة الفريق خلال تلك الفترة.

 

ورغم الصعوبات التي واجهها، قرر اللاعب مواصلة مسيرته، لينتقل إلى يونغ بويز السويسري ويبدأ رحلة جديدة نجح خلالها في استعادة مستواه، والتألق محليًا، إلى جانب الظهور في منافسات دوري أبطال أوروبا.

 

وبعد رحلة من التحديات وإعادة بناء مسيرته، جاءت الخطوة الأبرز في مسيرته حتى الآن، بانتقاله إلى برايتون لخوض تجربة جديدة في البريميرليغ.

 

وتحول القرار الذي كلف حجام، مكانه الأساسي قبل سنوات إلى محطة في قصة مسيرة أوصلته اليوم إلى أحد أقوى الدوريات في العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
##الظهير الجزائري جوان حجام ##نادي برايتون الإنجليزي ##رياضة

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