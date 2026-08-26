قصف إسرائيلي وتفجيرات وحرق منازل في جنوب لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا وتفجيرات وحرق منازل في عدة بلدات جنوبي لبنان، فيما حلقت مسيّرات على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وتتواصل هذه الاعتداءات رغم توقيع لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية في 26 حزيران/ يونيو الماضي، اتفاقا ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح حزب الله.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الطيران المسيّر المعادي يحلّق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية".

أما في الجنوب، فذكرت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية مفخخة انفجرت في أجواء بلدة المنصوري جنوب مدينة صور، فيما استهدفت دبابة ميركافا البلدة بعدد من القذائف.

وأضافت أن قوات الاحتلال أقدمت على إحراق منازل في بلدة بيوت السياد، كما نفذت عملية تفجير في بلدة مجدل زون في قضاء صور أيضا.

وفي قضاء بنت جبيل، ذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرات عند أطراف بلدة صربين، بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة.

كما تعرضت أطراف بلدة حداثا فجرًا، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، بحسب المصدر ذاته.

وفي قضاء مرجعيون، أفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة ليلا على بلدة القنطرة.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل ضد قرى وبلدات جنوبي لبنان، بالتزامن مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار/ مارس عن استشهاد 4 آلاف و350 شخصا وإصابة 12 ألفا و307 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص؛ وفق السلطات اللبنانية.

المصدر / وكالات