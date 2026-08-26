تحذير للاعبين.. نسخة تجريبية مزيفة من GTA 6 تخفي برمجيات خبيثة

وسط الانتظار الطويل للعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6)، التي تحظى بترقب واسع، يستغل مجرمو الإنترنت حماس اللاعبين لتنفيذ هجمات حقيقية في العالم الرقمي، عبر الترويج لنسخة تجريبية مزيفة من اللعبة.

ولا يزال عشاق السلسلة ينتظرون اللعبة بعد أكثر من عقد على إطلاق GTA 5، التي أصبحت ثاني أكثر الألعاب مبيعًا في التاريخ بعد Minecraft.

ومع تأجيل GTA 6 عدة مرات، ووصول بعض اللاعبين إلى درجة من الترقب تدفعهم للبحث عن أي معلومة جديدة، وجد القراصنة فرصة مثالية لاستهدافهم، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وأنشأ مجرمو الإنترنت مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة شركة Rockstar المطورة للعبة GTA 6.

وتروج هذه المواقع لنسخة تجريبية قابلة للعب من اللعبة، رغم عدم وجود أي نسخة تجريبية رسمية متاحة للجمهور.

وبمجرد أن يضغط اللاعب غير المنتبه على زر "Play Now"، يبدأ تنزيل ملف يبدو كأنه برنامج لتثبيت اللعبة، لكنه في الحقيقة يحتوي على برمجيات خبيثة، وفقًا لشركة الأمن السيبراني Malwarebytes.

والبرمجية الخبيثة عبارة عن أداة لسرقة المعلومات، صُممت للبحث عن كلمات المرور وملفات تعريف الارتباط (Cookies) وجلسات تسجيل الدخول المحفوظة في متصفح الإنترنت لدى الضحية وسرقتها.

وفي بعض الحالات، يمكن لمثل هذه الهجمات أن تمنح القراصنة القدرة على تسجيل الدخول إلى حسابات الضحايا كما لو كانوا أصحابها، حتى عندما تكون الحسابات محمية بالمصادقة متعددة العوامل.

وبعد سلسلة من التأجيلات، من المتوقع حاليًا إطلاق GTA 6 في 19 نوفمبر 2026.

كما ستعرض "نتفليكس" الخميس، نظرة موسعة على اللعبة، وهو ما قد يساعد في الإجابة عن بعض التساؤلات المتعلقة بمدى صحة التسريبات المختلفة المتداولة حولها.

المصدر / وكالات