موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

محمد زقوت

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، مساء الأربعاء 26 أغسطس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني 2026-2027.

يخوض ريال مدريد مواجهة ريال سوسيداد بحثًا عن انتصاره الثاني في الدوري الإسباني، بعدما استهل مشواره بالفوز على إسبانيول بنتيجة 2-1، في لقاء شهد تسجيل هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في 14 فبراير 2026، وانتهى بفوز ريال مدريد 4-1، بينما انتهت مواجهة أبريل 2025 بالتعادل 4-4.

ترتيب الفريقين

وبحسب بيانات رابطة الدوري الإسباني، يمتلك ريال مدريد 3 نقاط من مباراة واحدة، بعدما سجل هدفين واستقبل هدفًا، فيما يدخل ريال سوسيداد اللقاء دون نقاط بعد خسارته مباراته الأولى.





موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

المباراة: ريال مدريد × ريال سوسيداد

البطولة: الدوري الإسباني 2026-2027

الجولة: الأولى – مباراة مؤجلة

التاريخ: الأربعاء 26 أغسطس 2026

الملعب: سانتياجو برنابيو

الموعد: 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية ومصر.

القنوات الناقلة: تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports Mena 1.

موقف الفريقين والتحضيرات

* ريال مدريد: يدخل الفريق اللقاء باحثاً عن فرض سيطرته المطلقة ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية على ملعبه. ورغم المعاناة من بعض الغيابات المؤثرة في صفوفه مثل رودريجو جوس، إيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، إلا أن كتيبة المدرب تمتلك العمق الكافي والأسماء الكفيلة بصنع الفارق.

* ريال سوسييداد: يطمح الضيوف بقيادة لاعبيهم المميزين في تقديم عرض قوي ومفاجأة أصحاب الأرض في عقر دارهم، متسلحين بروح عالية وطموح لتصحيح المسار والظهور بنتيجة إيجابية تعزز من موقفهم مبكراً في جدول الترتيب.

تاريخ المواجهات المباشرة (آخر 5 لقاءات)

تصب التوقعات التاريخية في صالح النادي الملكي بناءً على نتائج المواجهات الأخيرة بين الطرفين، والتي شهدت تفوقاً واضحاً لريال مدريد، كان أبرزها الفوز بثنائية وثلاثية ورباعية نظيفة أو أهداف متبادلة حاسمة، كان أحدثها الانتصار بنتيجة (4-1) في شهر فبراير من عام 2026. بالمقابل، يسعى ريال سوسييداد لكسر هذه العقدة التاريخية وتحقيق مفاجأة مدوية في معقل البيرنابيو.

فهل يستطيع الملكي تكرار انتصاراته، أم يحدث سوسييداد المفاجأة؟ شاركونا توقعاتكم لنتيجة اللقاء بالتعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين