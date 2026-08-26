"التربية والتعليم" تعلن تأجيل انطلاق العام الدراسي وتكشف آلية الدراسة بغزة

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تأجيل بدء العام الدراسي في قطاع غزة إلى 16 سبتمبر/أيلول 2026، لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، وذلك لأسباب فنية مرتبطة بالاستعدادات داخل القطاع.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور أمجد برهم، اليوم الأربعاء 26 أغسطس/آب 2026، حرص الوزارة، بالتعاون مع اتحاد المعلمين، على ضمان استقرار واستمرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى استمرار التواصل بين الجانبين بشأن أي مستجدات تفاوضية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح برهم، في تصريحات صحفية، أن الاستعدادات الفنية لانطلاق العام الدراسي تتواصل رغم التحديات المالية التي تواجه الحكومة، في ظل الحصار واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

آلية الدراسة في غزة

وبيّن وزير التربية أن التعليم في غزة سينطلق عبر مسارين متوازيين، يشملان المدارس المؤقتة والنقاط التعليمية، إلى جانب المدارس الافتراضية التي يشارك في تقديمها معلمون من الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تشمل أكثر من 100 مدرسة مؤقتة و850 نقطة تعليمية، بهدف تعزيز التعليم الوجاهي المدعوم بالتعليم الافتراضي، وصولًا إلى التحول التدريجي نحو التعليم الوجاهي الكامل.

المصدر / فلسطين أون لاين