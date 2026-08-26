اقتحامات ومواجهات واعتقالات واسعة للاحتلال في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابات وحالات اختناق، بالتزامن مع اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون، ومداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي وحي الزهرة، وداهمت بناية سكنية واعتقلت سيدة فلسطينية، كما اعتقلت الشاب سليمان الزلفي خلال اقتحام منطقة السكنات المحيطة بالجامعة العربية الأميركية.

وامتدت الاقتحامات إلى قرى عابا وعرابة وميثلون، حيث داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في عابا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة سكنات النازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأميركية، وداهمت مسكناً يؤوي عدداً من النازحين من المخيم.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة عقابا شمال المحافظة، قبل أن تعاود اقتحام عقابا في وقت لاحق.

أما في محافظة طولكرم، فتواصلت الاقتحامات في بلدتي دير الغصون وعتيل شمال المحافظة، وسط مداهمات لعدد من المنازل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بلعا ودير الغصون وفتشت عدداً من المنازل.

واعتقلت خلال اقتحام دير الغصون ثلاثة فلسطينيين، هم مازن الزبيدي وعكرمة غانم وساهر غانم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة، وأقدمت خلال الاقتحام على تخريب وتمزيق صور وجداريات لشهداء.

كما طالت الاقتحامات بلدة عزون شرق قلقيلية وبلدة نحالين غرب بيت لحم، حيث داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في نحالين.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يمان عمر خشّان عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار جنوب المحافظة.

وفي رام الله، اقتحم مستوطنون قرية برهام شمال المدينة، فيما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل، في وقت تصاعدت فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من المناطق.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت شرطة الاحتلال شارع المعهد قرب مخيم قلنديا شمال المدينة، قبل أن تندلع مواجهات مع شبان فلسطينيين أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز، كما اقتحمت مخيم قلنديا.

المصدر / فلسطين أون لاين