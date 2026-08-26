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شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

26 اغسطس 2026 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
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جانب من غارات إسرائيلية سابقة على مدينة غزة (أرشيف)

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أصيب مواطن جراء إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بشكل بكثف باتجاه خيام النازحين قرب مدينة حمد شمالي مدينة خانيونس.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما وصلت بعض الطلقات إلى منطقة مفترق فش فرش جنوب غرب خانيونس.

وفي السياق، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها باتجاه المناطق الغربية من مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الجنوبية من خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، بقصف متقطع، المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، في وقت أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وكان ثمانية مواطنين استشهدوا، أمس الثلاثاء، بينهم أربعة في غارة على مخيم جباليا شمالي القطاع، وثلاثة متأثرين بجراحهم، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ320 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، الموقعة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق"، وفي ظل استمرار المحادثات والجهود الدبلوماسية في القاهرة بين الوسطاء وفصائل المقاومة و"مجلس السلام".

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #قصف #خروقات إسرائيلية

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