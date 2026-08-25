الإعلان عن كشف مستفيدي الغاز الجديد اليوم 25 أغسطس بمحافظات قطاع غزة

محمد زقوت

أعلنت الجهات المختصة، اليوم، عن إصدار كشف مستفيدي تعبئة أسطوانات غاز الطهي الجديد، والمقرر اعتماده بتاريخ 2026/08/28، ليغطي كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الجهات المعنية أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة في هذا الكشف قد بلغ (63,110) أسرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتنظيم عملية توزيع الغاز المنزلي وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين والنازحين في مختلف المناطق.

تشمل الكشوفات الجديدة كافة مناطق قطاع غزة، حيث تم توزيع الحصص والأسماء بناءً على الجداول المعتمدة للجهات الرسمية وموزعي الغاز المعتمدين لضمان وصول الخدمة لمستحقيها في المحافظات التالية:

* محافظة غزة وشمال غزة

* محافظة الوسطى

* محافظة خانيونس

* محافظة رفح

للإطلاع على كشوفات الغاز الجديدة، اضغط هنا

طريقة الفحص والاستعلام:

تيسيرًا على المواطنين ولمعرفة حالة الطلب وموعد الاستلام لدى الموزع المعتمد، دعت الجهات المختصة المسجلين إلى إجراء الفحص السريع عبر الروابط الرسمية المعتمدة التالية:

* رابط الفحص السريع برقم الهوية: اضغط هنا للفحص

ويهيب المسؤولون بالمواطنين ضرورة إبراز الهوية الشخصية عند التوجه لتسلم الحصة من الموزع المعتمد في الحي، التزامًا بالمعايير والشروط الموضوعة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بكل عدالة وشفافية.

المصدر / فلسطين أون لاين