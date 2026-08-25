الأمم المتحدة تدين إجراءات الاحتلال في مركز تدريب قلنديا

أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإجراءات الإسرائيلية في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شمالي القدس المحتلة، مؤكدًا أن الإجراءات الإسرائيلية ضد منشآت الوكالة في الأراضي الفلسطينية "غير مقبولة".

وطالب دوجاريك، الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مركز تدريب قلنديا، وإلغاء التشريعات التي تعرقل عمل "الأونروا"، مشددًا على ضرورة احترام حصانة منشآت الأمم المتحدة وتمكين الوكالة من مواصلة أداء مهامها.

ويأتي الموقف الأممي عقب اقتحام قوات الاحتلال مركز تدريب قلنديا وطرد موظفي "الأونروا" منه، ضمن إجراءات إسرائيلية متصاعدة تستهدف منشآت الوكالة وعملها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 1400 هجوم نفذه مستوطنون في الضفة الغربية حتى نهاية الشهر الماضي، محذرًا من استمرار الاعتداءات بحق الفلسطينيين.

كما طالب دوجاريك "إسرائيل" بمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين والصحفيين في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على موقف المنظمة الرافض للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل "الأونروا"، داعيًا إلى احترام دور الوكالة الأممية في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين