انتشال 20 شهيدًا من تحت الأنقاض في غزة

أعلنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة أنها انتشلت رفات 20 شهيدًا، بينهم عدد من أفراد عائلة الحداد، خلال أعمال البحث عن جثامين شهداء من عائلة "سلمي" في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان، الثلاثاء، إن طواقمه أنهت أعمال البحث عن جثامين الشهداء في المنطقة، بعد انتشال رفات 20 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وأوضح أن الطواقم انتقلت عقب ذلك إلى موقع آخر في منطقة الزيتون، لبدء أعمال البحث عن جثامين شهداء من عائلة "ارحيم"، تحت أنقاض منزلهم المدمر في محيط مسجد علي.

وتتواصل عمليات البحث وانتشال جثامين الشهداء من تحت المباني المدمرة في قطاع غزة، وسط حجم كبير من الركام والدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين