لاعب جديد في طريقه للهلال السعودي

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25 اغسطس 2026 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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البرازيلي غابرييل مارتينيلي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح أرسنال، يستعد لمغادرة العاصمة الإنجليزية لندن، متجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي الهلال.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مارتينيلي سيصل إلى الرياض من أجل استكمال الإجراءات النهائية للصفقة، على أن يوقّع رسميًا على عقود انضمامه إلى الهلال غدًا الأربعاء.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات الهلال لتعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز العالمي، فيما يُنتظر أن يشكل مارتينيلي إضافة هجومية قوية للفريق السعودي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الهلال السعودي #تنقلات لاعبين

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