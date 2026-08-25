الهلال الأحمر الفلسطيني الأول عالميًا في الإسعافات الأولية

توجت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للإسعافات الأولية لعام 2026، التي أقيمت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت مظلة وإشراف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، في إنجاز إنساني وطبي فلسطيني بارز.

وشهدت البطولة مشاركة 162 فريقًا يمثلون 85 جمعية وطنية من خمسة أقاليم حول العالم، وسط منافسة في عدد من التحديات المتخصصة بمجالات الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ.

وتوزعت منافسات البطولة على ثلاثة محاور رئيسية، شملت الابتكار في الإسعافات الأولية والإنعاش، والاستجابة لحالات الطوارئ من خلال محاكاة سيناريوهات معقدة، إلى جانب حملات التوعية العامة وبناء قدرات المجتمعات في مجال الإسعافات الأولية.

وجاء تتويج الهلال الأحمر الفلسطيني بالمركز الأول عالميًا، مناصفةً مع جمعية الصليب الأحمر الصيني، تقديرًا للمستوى المهني والاحترافية التي أظهرها فريق الإسعاف والطوارئ الفلسطيني خلال المنافسات.

وأظهر الفريق سرعة وكفاءة في التعامل مع السيناريوهات الحرجة والمحاكاة الميدانية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة في الاستجابة للحالات الطارئة، ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز على المستوى الدولي.

ويعكس هذا التتويج مستوى الخبرة والجاهزية التي يتمتع بها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في مجالات الإسعاف والطوارئ، ويشكل إنجازًا فلسطينيًا بارزًا في المحافل الإنسانية والطبية الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين