9 شهداء و36 إصابة بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1,296 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,296، إضافة إلى انتشال 814 شهيدا من تحت الأنقاض.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,431 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 174,437.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ320 على التوالي، خرق تفاهمات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع تشديد الحصار والحد من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وشملت الخروقات الجديدة إطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية، وقصفا مدفعيا، إلى جانب نسف منازل واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

وتواصل القوات الإسرائيلية، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أُبرم في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بالتزامن مع رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ كامل الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى أو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين