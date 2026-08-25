فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى الشرق الأوسط

4 شهداء وإصابات برصاص وقصف الاحتلال على مناطق عدة بغزة

9 شهداء و36 إصابة بغزة خلال 24 ساعة

"الانتظار أقسى من المرض".. أم تناشد إنقاذ رضيعها في غزة

مطالبة بتحرك دولي.. حماس تدين هدم مجمع "أونروا" في القدس

الاحتلال يقتلع أكثر من 100 شجرة زيتون جنوب غرب جنين

أزمة مياه خانقة في خان يونس وسط تحذيرات من توقف محطة التحلية

الحرب تغيّر خريطة المال في غزة.. الودائع ترتفع والقدرة الشرائية تتراجع

هل فلسطين بحاجة إلى حركة فتح؟

طائرة ورقية.. ومسرحية دموية لتحسين صورة نتنياهو

9 شهداء و36 إصابة بغزة خلال 24 ساعة

25 اغسطس 2026 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
...
تشييع الطفلة آمال نشأت أبو خاطر (10 أعوام) التي استشهدت داخل خيمتها قرب مدينة حمد شمال خانيونس أمس (تصوير- رمضان الآغا)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

 وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1,296 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,296، إضافة إلى انتشال 814 شهيدا من تحت الأنقاض.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,431 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 174,437.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ320 على التوالي، خرق تفاهمات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع تشديد الحصار والحد من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وشملت الخروقات الجديدة إطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية، وقصفا مدفعيا، إلى جانب نسف منازل واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

وتواصل القوات الإسرائيلية، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الذي أُبرم في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، بالتزامن مع رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ كامل الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى أو الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #إصابات #قصف #شهدء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة