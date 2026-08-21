استشهاد فتى وإصابة 6 مواطنين في اعتداءات للمستوطنين بالخليل

استشهد فتى، وأصيب مواطن بجراح، اليوم الجمعة، برصاص المستوطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفتى كريم سند شلالدة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل المواطنين في خربة حمروش، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة شلالدة في منطقة الصدر، وصفت حالته بالخطيرة، قبل الإعلان عن استشهاده، فيما أصيب مسن (70 عاما) بالرصاص الحي خلال الهجوم ذاته. وأضافت أن المستوطنين أشعلوا النار في أحد المنازل، ما أدى إلى احتراقه.

وفي وقت، سابق، أصيب خمسة مواطنين بجروح، وأحرقت آليات ومعدات، في اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت بالحجارة منازل المواطنين في منطقة "دير شمس"، قرب بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بجروح، وسرقة عدد من رؤوس الأغنام.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وحطموا زجاجها، ومنعوها من الوصول إلى المصابين.

وفي السياق ذاته، هاجمت مجموعة أخرى من المستوطنين محجرا للمواطن خالد الزعارير في المنطقة الواقعة بين وادي الرخيم ووادي اجحيش التابعة لبلدة السموع، وأحرقت عددا من الآليات والمعدات، بعد أن خطت على جدران المحجر شعارات عنصرية تتوعد العرب بالموت والترحيل.

وقال الزعارير، إن المستوطنين هاجموا محجره عند الساعة الرابعة فجرا، وأحرقوا جرافة جنزير، وثلاث ماكينات لقص الحجر، وآليتين ثقيلتين، ومعدات أخرى، ما ألحق به خسائر مادية كبيرة.

وفي السياق ذاته، ذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مسكن المواطن إبراهيم الجبارين في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، وأتلفت ممتلكاته، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل الجبارين ونجله جبريل، إضافة إلى أسامة محامدة وإسحق الجبارين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت كلا من أمجد حابس أبو عياش، ورائد أخليل، ومصطفى محمد قوقاس، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين