يوميات الصمود الصامت: ما لا يقوله الناس في الحرب

في الحروب، تلتقط الكاميرات المشاهد الكبيرة: الدمار، والنزوح، والدخان، وأصوات الانفجارات.

لكنَّ هناك حربًا أخرى لا تظهر في الصور.

حرب صامتة تدور داخل البيوت والقلوب؛ في عيني أم تحاول أن تبدو قوية أمام أطفالها، وفي قلب أب يخفي خوفه حتى لا ينهار من حوله، وفي إنسان يبتسم في النهار، ثم يحمل أوجاعه وحده عندما يخلو بنفسه.

هذه هي يوميات الصمود الصامت.

ليس كل من يصمت بخير.

في زمن الحرب، قد يصبح الصمت لغة شائعة.

ليس لأن الناس لا يشعرون،

بل لأن بعض المشاعر تصبح أكبر من الكلمات.

هناك من فقد عزيزًا ولم يجد مساحة للحزن.

هناك من خسر بيته ولم يملك وقتًا لاستيعاب الخسارة.

هناك من رأى ما يفوق قدرة الإنسان على الاحتمال، ثم اضطر في اليوم التالي إلى البحث عن الماء والطعام وتأمين أسرته.

الصمت هنا ليس غيابًا للألم،

بل أحيانًا هو الطريقة الوحيدة التي يحاول بها الإنسان أن يستمر.

الناس لا تعيش الحرب فقط.. بل تدير تفاصيلها

من الخارج، قد يبدو أن الإنسان في الحرب ينتظر النهاية فقط.

لكن الواقع أكثر تعقيدًا.

هناك حياة يومية تستمر وسط المستحيل:

أم تحاول إعداد وجبة بما توفر.

أب يبحث عن طريقة لحماية أسرته.

شاب يساعد الآخرين رغم أنه يحتاج للمساعدة.

طفل يحاول أن يجد لحظة للعب وسط عالم فقد الكثير من طبيعته.

هذه التفاصيل الصغيرة ليست أمورًا هامشية.

إنها محاولات نفسية لاستعادة الإحساس بالحياة.

الصمود ليس دائمًا بطولة ظاهرة

نميل أحيانًا إلى تصور الصمود على أنه مواقف كبيرة وشعارات قوية.

لكن الصمود الحقيقي غالبًا يكون هادئًا وغير مرئي.

قد يكون في شخص نهض من نومه رغم الإرهاق.

في أم رتبت مكان النزوح ليبدو أكثر دفئًا.

في شخص قاوم الرغبة في الاستسلام واستمر في رعاية من حوله.

الصمود ليس ألا نتألم.

بل أن نجد طريقة للقيام بما يجب رغم الألم.

🍀 ما لا يقوله الآباء

كثير من الآباء في الحرب يحملون أدوارًا متناقضة.

يريدون أن يظهروا القوة،

في حين يعيشون الخوف نفسه الذي يعيشه الجميع.

قد لا يقول الأب:

"أنا خائف."

لأنه يعتقد أن خوفه سيزيد خوف أسرته.

وقد لا تقول الأم:

"لم أعد أحتمل."

لأنها ترى أن انهيارها يعني انهيار من حولها.

لكن الإنسان مهما كان قويًا يبقى إنسانًا.

ولهذا يحتاج أصحاب الأدوار القوية إلى مساحة يكونون فيها ضعفاء دون خجل.

🍀 ما لا يقوله الأطفال

الأطفال في الحرب لا يقولون دائمًا ما يشعرون به.

قد يلعب الطفل، ويضحك، ويتصرف وكأن كل شيء طبيعي.

لكن هذا لا يعني أن التجربة لم تترك أثرها.

فالطفل قد يحمل أسئلة لا يستطيع التعبير عنها:

هل سأكون آمنًا؟

هل سيبقى والداي معي؟

هل سيعود بيتي؟

لذلك فإن واجب الكبار ليس فقط إطعام الطفل وحمايته جسديًا، بل مساعدته على فهم عالم أصبح مخيفًا بالنسبة له.

🍀 خطر تمجيد الصمت

هناك فرق بين احترام صمود الناس، وبين مطالبتهم بالصمت الدائم.

فحين نقول للإنسان دائمًا: "أنت قوي."

قد يفهمها أحيانًا كأنها: "ليس من حقك أن تتعب."

والحقيقة أن الإنسان قد يكون قويًا ومتعبًا في الوقت نفسه.

قد يكون صامدًا ويحتاج إلى المساندة.

قد يستمر، لكنه يحتاج إلى من يسنده.

🍀 الصمود الذي لا نراه

ربما لا تكون أعظم قصص الحرب دائمًا في ساحات المواجهة.

قد تكون في تلك اللحظات الصغيرة التي يختار فيها الإنسان ألا يسمح للقسوة بأن تسلبه إنسانيته.

أن يشارك ما يملك.

أن يواسي من فقد.

أن يبتسم لطفل.

أن يساعد جارًا.

أن يحافظ على معنى الحياة وسط محاولات طمسها.

هذا هو الصمود الذي لا تصوره الكاميرات.

🍀 الخاتمة:

الحرب لا تترك فقط بيوتًا مهدمة، بل تترك نفوسًا تحمل أثقالًا لا يراها أحد.

ولهذا، فإن مسؤوليتنا ليست فقط أن نسأل الناس:

"كيف صمدتم؟"

بل أن نسأل أيضًا:

"كم حملتم بصمت؟ ومن كان معكم عندما كان الحمل أثقل من الكلام؟"

فأحيانًا، أعظم ما يحتاجه الإنسان في الحرب ليس أن نطالبه بالمزيد من القوة..

بل أن نمنحه مساحة ليقول:

"أنا متعب.. وما زلت أحاول".

المصدر / فلسطين أون لاين