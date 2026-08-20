"برشلونة" يستعيد لاعبه من الهلال السعودي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو قادمًا من نادي الهلال السعودي، ليعود اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني من جديد بعد تجربتين سابقتين بقميص برشلونة.

وجاء الإعلان عن الصفقة ليؤكد عودة كانسيلو إلى برشلونة، بعدما سبق له الدفاع عن ألوان الفريق خلال فترتي إعارة، حيث ترك خلالهما انطباعًا جيدًا بفضل قدراته الفنية وتعدد استخداماته في الخط الخلفي.

ويُعد كانسيلو من أبرز الأظهرة البرتغاليين في السنوات الأخيرة، إذ يجيد اللعب على الجبهتين اليمنى واليسرى، كما يمتلك قدرة كبيرة على المساهمة في بناء اللعب وصناعة الفرص، إلى جانب خبرته الطويلة على المستوى الأوروبي والدولي.

وخلال مسيرته، خاض كانسيلو تجارب مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي، حيث خاض تجربة جديدة في الدوري السعودي، ليقرر بعدها العودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة برشلونة.

ويرى الجهاز الفني لبرشلونة أن عودة اللاعب تمثل إضافة مهمة للفريق، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى خيارات متعددة في مركز الظهير، مع قدرة كانسيلو على شغل أكثر من مركز ومنح المدرب حلولًا تكتيكية مختلفة.

وبهذه الصفقة، يواصل برشلونة تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بينما يبدأ كانسيلو فصلًا جديدًا مع النادي الكتالوني، واضعًا خبرته وإمكاناته تحت تصرف الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

المصدر / فلسطين أون لاين