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"الصحة": 10 شهداء و25 إصابة خلال 24 ساعة

20 اغسطس 2026 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع شهداء مجزرة شرطة البلديات (تصوير: محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد 10 مواطنين وإصابة 25 آخرين، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 1,283 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4,248 إصابة، إلى جانب انتشال جثامين 813 شهيدًا.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 73,417 شهيدًا و174,360 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #الشهداء #الحصيلة التراكمية

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