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داخلية غزة: الاحتلال يستهدف الشرطة لنشر الفوضى

19 اغسطس 2026 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
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الاحتلال ارتكب "مجزرة وحشية جديدة" بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة

اتهمت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى تغييب جهاز الشرطة ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال مقر شرطة البلديات بمحافظة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقالت الوزارة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الاحتلال ارتكب "مجزرة وحشية جديدة" بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة، مؤكدة أن المزاعم التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهداف الجهاز "لا صحة لها".

وناشدت الوزارة الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي واستهداف جهاز الشرطة، محذرة من استمرار الهجمات التي تطال عناصر الجهاز ومؤسساته.

وأضافت أن الصمت الدولي إزاء الاستهداف المتواصل لجهاز الشرطة، وعدم التحرك الفاعل من جانب الوسطاء، شجعا الاحتلال على مواصلة استهداف عناصر الشرطة وارتكاب مزيد من المجازر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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