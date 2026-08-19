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صبري يدعو للرباط في الأقصى وإفشال مخططات المستوطنين

19 اغسطس 2026 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

دعا رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء، إلى شدّ الرحال والرباط المستمر في المسجد المبارك، لإفشال مخططات المستوطنين الهادفة إلى فرض الهيمنة والسيادة عليه.

وقال صبري، في تصريح صحفي، إن كل إجراء ينفذه المستوطنون بحق المسجد الأقصى يهدف إلى الهيمنة وفرض السيادة عليه، مشددًا على أن الاحتلال ومستوطنيه يستغلون ما يسمونها المناسبات الدينية لفرض ممارسات غير مسبوقة داخل المسجد.

وأضاف أن الاحتلال "ينتهك حرمة الأقصى، ويهدف من وراء ذلك إلى التنغيص على المسلمين وإضعاف ارتباطهم بالمسجد"، داعيًا إلى "شدّ الرحال والرباط المستمر في المسجد الأقصى".

وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا طقوسًا تلمودية وصلوات توراتية في باحاته.

وأفادت مصادر محلية بأن 141 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، عبر باب المغاربة.

كما عقد المستوطنون حلقة دينية توراتية تهويدية داخل باحات المسجد، في إطار مواصلة انتهاكاتهم ومحاولاتهم فرض واقع جديد فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المستوطنون #المسجد الأقصى #عكرمة صبري

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