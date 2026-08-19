شهيد ومصاب في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

استشهد مواطن متأثرًا بجراحه، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تواصلت الخروقات الإسرائيلة لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب مصعب ماضي استشهد متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي لميناء غزة أمس الثلاثاء، ما يرفع حصيلة شهداء مجزرة الميناء إلى 7، بالإضافة لـ 14 مصابًا.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شمال شرقي مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق جنوب وشرق المدينة لإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية، قبل أن يتجدد إطلاق النار شرق المدينة. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي وإطلاق نار من دبابات الاحتلال، فيما استهدف قصف مدفعي حي التفاح شرق المدينة.

وفي منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تعرضت المنطقة لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصعيد متواصل في مناطق متفرقة من القطاع، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، بما يزيد المخاطر التي تهدد حياة المدنيين والنازحين.

ويأتي ذلك رغم اتفاق وقف اطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، الذي وُقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأميركية، وكذلك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/ يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين