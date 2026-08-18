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الإعلام الحكومي يطالب اللجنة الوطنية بمباشرة مهامها

18 اغسطس 2026 . الساعة 16:28 بتوقيت القدس
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إن الترتيبات الإدارية والقانونية واللوجستية اللازمة لنقل المهام إلى اللجنة الوطنية قد أُنجزت (أرشيفية)

طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالحضور الفوري إلى القطاع ومباشرة مهامها، في ظل ما وصفه بكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتأخر جهود الإعمار.

وقال المكتب، في بيان الثلاثاء، إن الترتيبات الإدارية والقانونية واللوجستية اللازمة لنقل المهام إلى اللجنة الوطنية قد أُنجزت، مؤكدًا أن الكوادر الفنية والمهنية ستواصل أداء عملها خلال المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية ومنع حدوث أي فراغ إداري.

ودعا الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى العمل على تسهيل دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، وتمكينها من بدء مهامها وتحمل مسؤولياتها في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أهمية الإسراع في مباشرة اللجنة الوطنية لعملها، بما يسهم في تنظيم إدارة القطاع والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان، بالتزامن مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتأخر مشاريع إعادة الإعمار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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